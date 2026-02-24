女優の當真あみが２４日、都内で行われた舞台「ハムレット」（東京・日生劇場、５月９〜３０日）の製作発表に市川染五郎、石黒賢、柚香光と出席した。シェークスピア４大悲劇の一つで、人間の苦悩を描いた物語。今回が初舞台となる當真は「１年ほど前から、１日１回、思い浮かべるくらい、緊張が頭にある」。染五郎が演じるハムレットの恋人・オフィーリア役で「さきほど染五郎さんと『初めまして』とごあいさつさせていただい