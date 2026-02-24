ドル円一時１５６．１８レベル、再び高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤は円安の動きで始まっている。足元でドル円は高値を156.18レベルに更新した。ユーロ円は183.92レベル、ポンド円は210.47レベルにそれぞれ本日の高値を更新。日本時間午後４時頃に毎日新聞が「高市首相、追加利上げに難色示す日銀・植田総裁との会談で」と報じたことに円売りが強まっている。 USD/JPY156.09EUR/JPY183.86GBP/JPY