「HOT PEPPER Beauty AWARD 2026」授賞式に、特別ゲストとして EXIT（兼近大樹さん、りんたろー。さん）、王林さんが登場しました。 【写真を見る】【 王林 】 「私が好きな男は...」髪型の好み明かす自身は「ショートヘアーに憧れ」りんたろー。さんは、?日頃から、思い立ったら即行動派。ホットペッパービューティーさんには本当に助けられています。ここにいられることを誇りに思います?と、全力で媚びた挨拶。兼近さ