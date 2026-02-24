歌手で “T.M.Revolution” の西川貴教さんが、2月17日に56歳で逝去したロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんの訃報を受け、自身のX（旧Twitter）を更新。長年の友に向けた、切実な追悼の意を表しました。 【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢さん 死去 】西川貴教さん追悼「あえて返信しなかったのは…」溢れる敬愛の念「元気な姿で聞きたかった」西川さんは、真矢さんが2025年11月に送っていたメッセージを引用