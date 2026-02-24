お笑いトリオ「GAG」の安田ファニーさんが自身のXを更新。4か月で2度も愛車の窓ガラスが割れたことを吐露しました。 【写真を見る】【 GAG・安田ファニー 】愛車の窓ガラスに傷「また飛び石！！」「4ヶ月で２回目！！！ええ加減にせえよ！！！」安田さんは、愛車のフロントガラスに小さな傷が付いた画像を投稿。傷の原因は、走行中に前走車や対向車のタイヤが路上の小石を跳ね上げ、後続車や自車に当たる『飛び石』と見ら