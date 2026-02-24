国公立大学の一般入学試験前期日程があすから行われるのに備えて試験会場では準備が行われました。このうち富山大学五福キャンパスでは、職員が机の上に受験番号が書かれた紙を貼り付けるなど準備が進められました。富山大学の前期日程は9つの学部で1166人の定員に対し2787人が出願しています。平均志願倍率は2.4倍で去年より0.5ポイント低くなりました。試験はあすで一部の学部ではあさって面接も行われます。また富山県立大学で