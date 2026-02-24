男性アイドルグループ「THESUPERFRUIT（スパフル）」最新曲「恋はメリーゴーランド」を配信リリースした。叶いそうで叶わない恋を歌った新曲は、男性5人組ダンス＆ボーカルグループ「Da―iCE」の花村想太（35）、MEG.ME、Louisら豪華作家陣が共作したラブソングだ。大ヒットした「チグハグ」から4年。成長を続ける7人に、新曲について。さらに12月12日に決まった東京・両国国技館でのライブへの意気込みを聞いた。（西村綾