お笑いコンビ、ピースの又吉直樹（45）が24日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演し、104歳で亡くなった祖母について語った。又吉は「おばあちゃんの家に行ってすごく面倒見てもらっていたので」と伝え、祖母が100歳を迎え表彰された写真を紹介した。「すごい元気で、子供のころとか、おばあちゃんの家で一緒に過ごして。帰るときは毎回、『直樹、これが最後だから』って言って『次、お葬式のときは来なく