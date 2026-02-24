イビデンはこの日の取引終了後、既存株主の金融機関による６８７万４７００株の売り出しを実施すると発表した。需要状況に応じて上限１０３万１１００株のオーバーアロットメントによる売り出しも行う。売り出し価格は３月４～９日のいずれかの日に決定する。政策保有株の縮減方針に基づき適切な株主構成のあり方について検討を進めるなか、複数の株主から売却意向を確認したため。 出所：MINKABU PRESS