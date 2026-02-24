３連休明けとなった２４日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比４９５円高の５万７３２１円と反発。前日の米国株市場でＮＹダウが８００ドル以上の下落をみせ、ソフトウェア関連株への売りも止まず、東京市場でも朝方取引開始前はリスク許容度の低下した外国人売りが警戒された。だが、相変わらず人間の見立てとは逆に行く相場が続いている。 今週は何といっても明日２５日に発表されるエヌビディア＜NVDA＞の１１&#