今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、足もとで１５６円台に乗せた円安がどこまで進むかが注目される。予想レンジは１ドル＝１５５円８０～１５６円９０銭。 この日の欧州時間に入り、１５６円台への急激なドル高・円安が進んだ。高市早苗首相が日銀の植田和男総裁と１６日に会談した際、追加利上げに難色を示していたことが分かった、と一部で報じられた。これを受け、日銀の利上げ観測が後退しドル買