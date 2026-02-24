2月第3週の上昇率ランキングの1位は日本を含む世界各国のドローン関連企業の株式などに投資するインデックスファンドとなりました。2位と3位には宇宙関連ファンドが並びました。 下落率ランキング上位ファンドの下落要因は分配金の支払いによるものです。「ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド（アジアの風）」は1075円、「シュローダー・エマージング株式ファンド（３ヵ月決算型）」は101