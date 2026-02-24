高島屋 [東証Ｐ] が2月24日大引け後(17:30)に業績修正を発表。26年2月期の連結最終損益を従来予想の130億円の黒字→105億円の赤字(前期は395億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終損益も従来予想の82.1億円の赤字→317億円の赤字(前年同期は204億円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算になる。 株探ニ