ホクレンの篠原会長は定例会見で、道産米の販売価格が下がっている現状を受け、農家や流通側にとって今後、厳しい環境が見込まれるとの認識を示しました。（ホクレン篠原末治会長）「北海道内の小売店においては、２月からブレンド米商品を中心に販売価格がやや低下傾向にあると報告を受けている」ホクレンの篠原末治会長は、道内の小売店で道産米の販売価格が下がっている状況を明らかにしたうえで、価格の低下が続けば、生産者