NHKの音楽番組『うたコン』の3月3日放送回（後7：30〜）は拡大版スペシャル。一夜限りのコラボレーションパフォーマンスが放送される。【写真】豪華…！3月3日放送 NHK『うたコン』出演者今回の放送は、“絆の歌”がテーマ。デビュー40周年を迎えた徳永英明（※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）がCHEMISTRYとの極上のハーモニーで「壊れかけのRadio」を披露する。さらに、翌日がデビュー記念日となる坂