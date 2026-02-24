ミラノ・コルティナオリンピックの日本選手団が24日に帰国。記者会見で珍しい場面がありました。15人のメダリストが一堂に会し、行われた帰国会見。フィギュアスケートは団体で銀メダル、個人では三浦璃来選手・木原龍一選手のりくりゅうペアが金、女子シングルで坂本花織選手が銀、中井亜美選手が銅、男子シングルでは鍵山優真選手が銀、佐藤駿選手が銅に輝きました。日本に帰国の際は多くのファンに迎えられました。会見で、コメ