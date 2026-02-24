元阪神監督の矢野燿大氏（57）が、メ〜テレ（名古屋テレビ）「ドデスカ」に出演。24日に打ち上げた中日の春季キャンプに見た“強くなる前の兆し”を明かした。中日の春季キャンプを振り返り、矢野氏は「レギュラー争いが激しくなっている」と指摘した。一塁のサノー以外は内野は複数候補が乱立。細川、岡林、上林で固まったと思われた外野も鵜飼が結果で名乗りを上げた。矢野氏は「これは強くなる前の兆しです」と明言した