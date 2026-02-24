インド東部ジャルカンド州で23日、患者を搬送していた小型機が墜落し、搭乗していた7人全員が死亡しました。インドの航空当局によりますと、医療用の小型機は重度のやけどをした患者をジャルカンド州の州都ランチーから首都ニューデリーの高度医療施設に搬送する途中、森林地帯に墜落しました。小型機には患者とその家族、医師や操縦士など7人が乗っていて、全員の死亡が確認されています。当局によりますと、小型機は悪天候による