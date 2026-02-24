大阪府の吉村洋文知事（左）から「感動大阪大賞」を贈られた大阪大特任教授の坂口志文さん＝24日午後、府庁昨年ノーベル生理学・医学賞を受賞した大阪大特任教授坂口志文さん（75）の功績をたたえ、大阪府の吉村洋文知事は24日、府庁で「感動大阪大賞」を贈呈した。賞状と記念品を受け取った坂口さんは「医学研究がいろんな疾患の予防に役立つようになり、次の感動を与えられるようになればうれしい」と語った。吉村知事は贈呈