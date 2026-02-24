24日、衆院本会議において、高市総理が自席で水分補給をする場面が見られたが、実は国会における「新ルール」の恩恵を受けている。【映像】高市総理の“新しい”水分補給（実際の様子）これまで本会議場では、演壇上以外で水分補給する際にはひな壇の後ろに置かれた水差しまで出向く必要があり、自席では認められていなかった。これが与党の提案を受け、24日より質問が集中する総理については自席での水分補給が認められるよう