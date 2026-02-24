2月23日放送の『くりぃむしちゅーの！THE★レジェンド』（日本テレビ系）の残酷な “演出” に疑問の声があがっている。「22日閉幕したミラノ・コルティナオリンピック。日本勢は、“りくりゅう” こと三浦璃来、木原龍一のフィギュアスケートペアによる逆転金メダルなど、冬のオリンピック史上最多24個のメダルを獲得しました。生放送となったこの日のスタジオには、女子スノーボード・ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心