【「BALL x PIT」モバイル版】 3月12日 配信開始予定 Devolver Digitalは、Kenny Sun and Friendsが開発するAndroid/iOS用ブロック崩しゲーム「BALL x PIT」の配信を3月12日に開始する。 本作はPC（Steam）で配信している同名タイトルのスマホ移植版。2人のキャラクターのタッグを操作し、ブロック崩しと基地建設を繰り返しながら大穴の中へ進んでいく。60種以上のボールが