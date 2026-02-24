公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、新たな入場者プレゼント第9弾が発表。2月28日より、大きな話題となったレゼダンスのイラストがクリアスタンドになって配布される。【写真】SNSでも大反響だったレゼのかわいいダンス本作は、『チェンソーマン』ファンからの人気も厚く、テレビシリーズの最終回からつながる物語「エピソード“レゼ篇”」を映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不