お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」兼近大樹、りんたろー。が２４日、都内で都内で「ＨＯＴＰＥＰＰＥＲＢｅａｕｔｙＡＷＡＲＤ２０２６」に王林と出席した。衣装のこだわりについて聞かれると、りんたろー。は「王林ちゃんがりんごっぽい赤なので、それを支えるヘタっぽい緑」。兼近は「先輩の卒業の時にブレザーから奪ったボタンをつけて…」とまるで衣装をデザインした人のように細部まで説明した。青森出身の王林はＥＸＩ