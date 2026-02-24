東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）を運営するオリエンタルランドは２４日、「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」と「ダッフィーバス」展示を全国各地で同時開催することを発表した。東京ディズニーシー（ＴＤＳ）では４月１５日から来年３月３１日まで、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催する。そんなアニバーサリーイヤーのＴＤＲを飛び出し