メ～テレ（名古屋テレビ） 事件で多数のけが人が発生したことを想定した対応訓練が、名古屋市で24日に行われました。 訓練は、名古屋市緑区の藤田医科大学病院のグラウンドで行われました。 競技場の観客席にいた男が刃物で人を刺し、けが人が多数発生した想定です。 警察が犯人を確保した後、けがの程度で治療の優先順序を判断する「トリアージ」が行われました。 また負傷者をドクターヘリで搬送す