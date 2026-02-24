俳優のディーン・フジオカが２４日、都内で「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮ新世界」記者発表会に出席した。ＪＯ１やＩＮＩ、ＭＥ：Ｉを輩出したサバイバルオーディション番組の第４弾。今シリーズは初めてのグローバルオーディションとなり、ディーンは国民プロデューサーを担当することとなった。ディーンはすでに韓国での撮影に参加してきたことを明かし「グローバルグループを作るっていう、そのプロセスが１日１