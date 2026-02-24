24日午前、福岡県遠賀町の交差点で、幼稚園の送迎バスと乗用車が衝突し、園児9人を含む12人が病院に搬送されました。全員、命に別条はないということです。福岡県遠賀町の島津北交差点。その真ん中に、幼稚園の送迎バスが停止していました。カメラが現場に駆けつけると、バスの左後部はえぐれていて、道路には部品が散乱していました。交差点を直進した先では、乗用車を調べる警察官の姿が。乗用車の右前部は大破していました。