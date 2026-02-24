第21週「カク、ノ、ヒト。」#102ヘブン（トミー・バストウ）の仕事がなくなると心配するトキ（郄石あかり）たち一同。そこにヘブン宛の原稿料が届けられる。思った以上の金額に驚く一同に、ヘブンはこれからは作品を書いて稼いでみせると宣言する。【朝ドラ「ばけばけ」ウラの見所】“名探偵”編、まさかのオチで伏線回収！ ヘヴンはついにスランプ脱出か？しかし、思ったよりも学校の仕事が多くヘブンは書く時間がもて