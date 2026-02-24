上野、羽田、香港と立て続けに起こった日本円の連続強奪事件。クライムサスペンスの全貌を知る被害者グループのA氏は、「週刊文春」の取材に重い口を開いた。【画像】犯人グループが乗り捨てた車「ゴールド業界におけるトラブルは、ほとんど耳に入っています。ほとんどの人間は知り合いです」香港警察が公開した押収品◆◆◆上野→羽田→香港で強奪事件が立て続けに発生ゴールドの国内小売価格が初めて1グラム3万円を超えた1