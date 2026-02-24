静岡市教育委員会は、24日、再来年･2028年4月から市内全ての中学校で統一の制服を導入すると発表しました。これは、24日に行われた静岡市教育委員会の定例会見で中村百見教育長が述べたもので、･2028年の4月から市内全ての中学校を対象に統一の制服として標準服が導入されます。これまで市内の中学校では、各学校独自のデザインの制服を使用していました。しかし、高い値段の中学校では、冬服を一式購入するのに約6万円かかること