副業をサポートする業者を装い暗号資産をだまし取ったとして詐欺グループが摘発された事件で、新たに男2人が逮捕されました。警視庁によりますと山本悠人容疑者と古谷宏多容疑者ら9人は去年、仲間と共謀して副業をサポートする業者を装い「副業のサポートプランを利用するには保証会社の審査を受けて保証金を預ける必要がある」などとウソを言って、当時20歳の女性から50万円相当の暗号資産をだまし取った疑いがもたれています警視