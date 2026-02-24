ゼンショーホールディングス（ＨＤ）傘下の「はま寿司」は２４日、３月３日から新たに深夜料金を導入すると発表した。午後１０時以降、来店客が席で注文した商品について一律７％を加算する。夜間帯の人件費など運営費の上昇を要因としている。深夜料金は全国一律で、午後１０時以降に入店の受け付けをした客が対象となる。