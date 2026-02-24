犬が攻撃的になってしまう理由 1.不安や恐怖から身を守るため 犬が攻撃的になってしまうのは、不安や恐怖から身を守るためです。 知らない人や犬に対して、大きな音に対して、急な動きに対してなど、不安や恐怖を感じたとき、身を守るために攻撃的になるのは、よくあることです。 犬にとっては、「逃げる」または「戦う」の選択を迫られる瞬間であり、逃げ場がないと感じたとき、自分の身を守るために「咬む」という行動に出