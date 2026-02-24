マリオット・インターナショナルは、「コートヤード・バイ・マリオット 沖縄リゾート」を6月にグランドオープンする。旧かねひで喜瀬ビーチパレスをリブランドする。全面改装にあたり、2025年10月4日をもって一時的に営業を終了していた。コートヤードブランドの沖縄への進出は初めてで、初のビーチリゾート型となる。客室数は170室で、全室にプライベートバルコニーを完備。オーシャンビューやマウンテンビューで、ファミリールー