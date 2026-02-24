全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・門前仲町の寿司店『江戸深川 鮨 にしち』（※鮨の字は本来、魚に米に乍）です。研ぎ澄まされた寿司と風情に浸る贅沢なランチ店に入ると木曽檜を切り出した一枚板のカウンターに目を奪われた。毎日せっせと米糠で磨き上げたそれは、なめらかな肌あたりも気持ちよく、これから始まる食事への期待を高めてくれる。目の前に立つのが店主の