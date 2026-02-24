２４日午後、和木町でトラックがおよそ10メートルの崖下に転落する事故がありました。運転していた高齢男性は搬送時意識があったということです。事故があったのは和木町関ヶ浜です。現場近くの道路沿いのガードパイプは突き破られ、崖下およそ10メートルにトラックが落ちています。 消防によりますと24日午後3時過ぎ「トラックが下に落ちている」と通行人から通報がありました。トラックは高齢男性が運転し