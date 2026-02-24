地震と豪雨で家屋が被災した住民のための「復興公営住宅」の整備に向け、24日、輪島市と石川県内の建設業協会らでつくる団体が基本協定を締結しました。被災者が恒久的に住み続けられる「復興公営住宅」は、輪島市内で現在、16か所の地区に975戸の整備が計画されています。輪島市は大規模火災が発生した輪島市本町周辺を含む数か所の整備を、石川県復興公営住宅建設推進協議会に依頼する予定で、24日、両者が基本協定を結びました