ボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅さんは2月21日、自身のInstagramを更新。現役当時に撮影した歌手の浜崎あゆみさんとのツーショットを披露しました。【写真】亀田興毅＆浜崎あゆみのツーショット「羨ましすぎます」亀田さんは「スーパースターの浜崎あゆみさんと、スーパーヒールの亀田興毅」とつづり、1枚の写真を投稿。ピンク色のライトに包まれたイベント会場のような場所で、浜崎さんが亀田さんの肩に腕をかけ親しげに