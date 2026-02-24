25日は低気圧や前線、暖かく湿った空気の影響で、沖縄や九州から東北南部の広い範囲で雨が降る見込みです。太平洋側を中心に雷を伴って激しく降る所もありそうです。東北北部や北海道は高気圧に覆われて晴れる所が多くなりますが、午前中は所により雪や雨が降るでしょう。最高気温は全国的に平年並みか平年より高くなる予想です。ただ、西日本から東日本を中心に24日より下がる所が多く、大幅に下がる所もある見込みです。ここ数日