大阪府議会の定例会で所信表明演説する吉村洋文知事＝24日午後日本維新の会の看板政策「大阪都構想」を巡り、吉村洋文代表（大阪府知事）は24日の維新府議団との協議で、住民投票実施に必要な法定協議会の設置議案について、3月中にも大阪府市の両議会に提出したい考えを示した。維新関係者が明らかにした。吉村氏は、同日開会した府議会定例会の所信表明演説で「都構想の設計図作りに着手させてほしい」と訴えた。都構想の是