デモ飛行するスカイドライブの機体＝24日午前、東京都江東区空飛ぶクルマの開発を進めるスカイドライブ（愛知県豊田市）は24日、東京都江東区の東京ビッグサイトの駐車場で、遠隔操縦による無人のデモ飛行を報道公開した。機体はゆっくりと離陸して高度約13メートルで周辺の海上を時速約14キロで進んだ。駐車場に模擬の旅客ターミナルを設け、乗客のチェックインから搭乗までの流れも検証した。この日はパイロットを含め3人乗