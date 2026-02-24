Zepp Healthは2月20日、スマートウォッチブランド「Amazfit」の新モデルとして、アウトドア向けの「T-Rex」シリーズ最上位となる「Amazfit T-Rex Ultra 2」を発表した。すでに予約を開始しており、2月26日に発売する。価格は89,900円。Amazfit T-Rex Ultra 2直径51mmの1.5インチAMOLEDディスプレイを備えた、高耐久スマートウォッチ。サファイアガラスで日常的な傷や衝撃から画面を保護するほか、ベゼルとケースバックに航空宇宙産