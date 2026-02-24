【モデルプレス＝2026/02/24】2月24日、都内で「第25回オリンピック冬季競技大会 TEAM JAPAN 帰国時記者会見」が行われ、フィギュアスケート ペアの三浦璃来選手、木原龍一選手選手が出席。金メダルのご褒美としてやりたいことを明かした。【写真】17歳フィギュア新生、ネット上を沸かせた「可愛すぎる」姿◆“りくりゅう”三浦璃来選手＆木原龍一選手、金メダルのご褒美は？フィギュアスケート ペアで金メダル、団体で銀メダル獲