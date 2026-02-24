ミラノ・コルティナ冬季五輪で、中国ショートトラックが“オリンピック史上最悪”ともいえる結果に沈んだ。中国国内では現在、韓国出身のイム・ヒョジュン（中国名リン・シャオジュン）ら帰化選手中心の育成システムに対する批判が噴出している。【写真】「韓国に返品しろ」とゴミ扱い…中国人になった元韓国代表中国はミラノ五輪のショートトラック種目で金メダルを1つも獲得できず、男子1000メートルで孫龍が銀メダルを獲得した