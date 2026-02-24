Stray Kidsのスンミンと俳優の赤楚衛二が、仲睦まじいやり取りを披露した。2月24日、ファッション誌『ELLE Japan』のインスタグラムが更新され、動画が公開された。【写真】スンミン、日本人俳優と2SHOT「激アツ」公開された映像には、イギリス・ロンドンで開催された「バーバリー」2026ウィンターコレクションに出席したスンミンと赤楚衛二の姿が収められている。2024年、Stray Kidsは赤楚衛二主演のドラマ『Re:リベンジ-欲望の果