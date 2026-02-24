名古屋発の“鳥料理”ブランド「世界の山ちゃん」と「がブリチキン。」が初のコラボレーションを実施する。企画名は『世界のがブちゃん』。2026年3月3日から4月26日まで、両ブランドの全国店舗で限定コラボメニューを展開する。今回のコラボは、“新しい名古屋鳥グルメ”の創出を掲げる初の試み。双方の看板商品やスパイスを掛け合わせ、それぞれの業態に応じた限定メニューを提供する。【この記事のすべての画像(15点)を見る】『