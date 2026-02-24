メジャーリーグのオープン戦が２３日（日本時間２４日）に各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真内野手はフロリダ州ダンイーデンでのメッツ戦に「６番・三塁」で出場し、２回に渡米後初本塁打となる中越え２ランを放つなど２打数１安打２打点。ホワイトソックスの村上宗隆内野手はロッキーズ戦に「３番・ＤＨ」で出場し、８回に二塁打をマークするなど４打数２安打だった。◆オープン戦（２３日）レイズ２―１Ｒソックスツ