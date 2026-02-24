大相撲の幕内・阿武剋（阿武松）が２４日、部屋が宿舎を構える大阪市住之江区にある住之江消防署の一日消防署長を務めた。同区の役所を表敬訪問後、消防署長で一日署長の就任式に臨んだ。多くの消防署員に迎えられ、「皆さん全員で並んで出迎えてくださって、偉くなった気がした」と、笑顔で語った。その後は近くにあるショッピングセンターのアクロプラザ住之江に移動し、火災予防啓発品の配布で防災の呼びかけを行い、最後