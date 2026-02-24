2月24日、東京都内のNHKで2027年の大河ドラマ第66作「逆賊の幕臣」の出演者発表会見が行われ、既に発表されている主演・松坂桃李のほか、新たに発表された北村有起哉、鈴木京香、上白石萌音、岡部たかし、中村雅俊が登壇した。大河ドラマ「逆賊の幕臣」は、激動の幕末を舞台に、日本初の遣米使節として海を渡り、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才・小栗忠順（松坂）を主人公に、激動の幕末史に歴史の敗者の目線か